«Мы не жалели усилий для продвижения повестки дня ДН». Обращение Алиева к участникам конференции по МОСРГ

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам на тему «Намечая курс к устойчивому процветанию». Об этом сообщает «Азертадж».

В обращении главы государства говорится:

Азербайджан всегда был солидарен с малыми островными развивающимися государствами (МОСРГ), отстаивая их законные интересы и разделяя обеспокоенность.

В период четырехлетнего председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) мы не жалели усилий для продвижения повестки дня Движения. Особое внимание уделялось институциональному развитию ДН, укреплению единства внутри Движения и повышению его авторитета.

Лидерство в ДН дало Азербайджану возможность лучше понять нужды и проблемы всех государств-членов, включая МОСРГ.

Как председатель ДН, Азербайджан возглавил глобальные усилия по борьбе с пандемией COVID-19 и инициировал проведение специальной сессии ООН по этому вопросу. Азербайджан выступил против вакцинного национализма, отстаивая справедливый и универсальный доступ к вакцинам для всех стран.

Во время пандемии Азербайджан также предоставил финансовую и гуманитарную поддержку более чем 80 странам, в том числе около 20 малым островным развивающимся государствам.

В марте прошлого года в качестве председателя ДН я обратился с глобальным призывом поддержать постпандемическое восстановление в МОСРГ. Этим призывом я предложил международному сообществу оказать финансовую помощь и прямую экономическую поддержку МОСРГ, чтобы преодолеть социально-экономические последствия пандемии. Азербайджан стал первой страной, выделившей средства в ответ на этот призыв.

Дамы и господа,

Азербайджану выпала честь в этом году принимать у себя COP29. Единогласная поддержка заявки Азербайджана на проведение COP29 отражает уважение и доверие международного сообщества к Азербайджану.

Климатические изменения затрагивают все страны на всех континентах. Они отрицательно сказываются и на Азербайджане. В наших реках иссякает вода, Каспийское море усыхает.

Тем не менее, МОСРГ являются наиболее уязвимыми к изменению климата странами. Хотя эти страны и не влияют на климатические изменения, но они сталкиваются с его наихудшими последствиями и даже с угрозой существованию. Изменение климата также препятствует их прогрессу в достижении Целей устойчивого развития.

Решение проблем, связанных с последствиями климатических изменений для МОCРГ, будет одним из наших приоритетов во время председательства Азербайджана в COP29. В рамках конференции в Баку мы планируем провести Саммит МОСРГ.

Мы сделаем все возможное, чтобы голоса малых островных развивающихся государств были услышаны громко и чётко.

Я призываю все страны приложить максимум усилий для заключения в рамках СОР29 соглашения, отвечающего нуждам и приоритетам МОСРГ.

Со своей стороны Азербайджан уже оказывает поддержку в ликвидации последствий ураганов, землетрясений, наводнений и других стихийных бедствий в ряде МОСРГ. Мы продолжим предпринимать практические шаги для оказания дальнейшей помощи этим странам. Азербайджан будет выделять средства на программы технической помощи через Содружество, в котором представлены 33 малых островных развивающихся государства, и другие международные институты.

Мы также будем предоставлять гражданам МОСРГ возможности получения стипендий для обучения в университетах Азербайджана. На сегодняшний день более десяти МОСРГ воспользовались программами образовательных грантов, предоставляемых Азербайджаном для государств-членов Организации исламского сотрудничества и ДН.

Азербайджан также будет содействовать участию МОСРГ в СОР29.

Дамы и господа,

Лозунг, который мы выбрали для Бакинской конференции СОР29 — «Солидарность во имя зелёного мира», — отражает дух нашей миссии в рамках COP29. Поскольку мы все вместе столкнулись с данной ситуацией, я призываю все страны действовать солидарно, чтобы спасти нашу планету. Для достижения этой цели нам необходимы политическая воля и многосторонний подход, за который всегда выступал Азербайджан.

Я с нетерпением жду, чтобы главы государств и правительств МОСРГ внесли ценный вклад в работу СОР29, которая пройдет в ноябре этого года в Баку, и желаю успеха IV Международной конференции по малым островным развивающимся государствам.