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Эрдоган: Удар по Рафаху раскрыл сущность Израиля

Эрдоган: Удар по Рафаху раскрыл сущность Израиля

Удар по городу Рафах на юге сектора Газа, в результате которого погибли не менее 40 палестинцев, раскрыл истинную сущность Израиля.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на мероприятии по случаю годовщины госпереворота 27 мая 1960 года, организованном на расположенном рядом со Стамбулом Острове демократии и свободы.

«Воскресная атака на Рафах, совершенная после постановления Международного суда, обнажило вероломную и кровавую природу террористического государства», – сказал, в частности, турецкий лидер.

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