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В России призвали к открытию Зангезурского коридора, но под контролем ФСБ РФ

В России призвали к открытию Зангезурского коридора, но под контролем ФСБ РФ

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети «Фейсбук» о массовых волнениях в Армении.

«По большому счету, России все равно, как будет фамилия армянского премьер-министра.

Но вот что важно:

– Армения остается членом ОДКБ, СНГ и ЕАЭС;

– Сохраняется российское военное и пограничное присутствие в Армении – в полном объеме;

– Наблюдательная миссия ЕС полностью выводится из Армении;

– Численность посольства США в Ереване сокращается вдвое;

– Ереван аннулирует все контракты на закупку французских вооружений;

– Открывается Зангезурский транспортный коридор, контроль за которым осуществляет погранслужба ФСБ;

– Активное развитие в Армении школ, где преподается русский язык.

От вышеперечисленного выиграет и армянский народ, и армянская экономика», – отметил он.

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