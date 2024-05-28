В России призвали к открытию Зангезурского коридора, но под контролем ФСБ РФ

Политический эксперт и консультант, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко высказался в соцсети «Фейсбук» о массовых волнениях в Армении.
«По большому счету, России все равно, как будет фамилия армянского премьер-министра.
Но вот что важно:
– Армения остается членом ОДКБ, СНГ и ЕАЭС;
– Сохраняется российское военное и пограничное присутствие в Армении – в полном объеме;
– Наблюдательная миссия ЕС полностью выводится из Армении;
– Численность посольства США в Ереване сокращается вдвое;
– Ереван аннулирует все контракты на закупку французских вооружений;
– Открывается Зангезурский транспортный коридор, контроль за которым осуществляет погранслужба ФСБ;
– Активное развитие в Армении школ, где преподается русский язык.
От вышеперечисленного выиграет и армянский народ, и армянская экономика», – отметил он.