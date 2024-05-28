Гагик Мелконян: Смена власти в Армении больше всего нужна России

184 Просмотров

Смена власти в Армении больше всего нужна России, чтобы мы оставались их вассалами.

Об этом заявил депутат от правящей партии «Гражданский договор» Гагик Мелконян.

По его мнению, России не нравится, что Армения ведет самостоятельную политику. «Сейчас мы не спрашиваем, можно нам развивать отношения с теми или иными странами или нет. Их это задевает. Мы или всегда брали разрешение, или вместо нас говорили они», – отметил депутат, которого цитирует news.am.

Он заверил, что движение «Во имя Родины» спровоцировано Россией, и власти Армении видят, кто за ним стоит. «Говорят, что из России автопробегом направляются в Армению? Для чего? Чтобы не было нашего государства. Те, кто нашу страну продали и подарили России, они и стоят за этим движением. Мы в течение 30 лет не были независимым государством, потому что нашу вешнюю политику всегда вела Россия. Мы до 2020 года не думали о торговле оружием с другими странами, и вся наша надежда была на Россию. Сегодня внешнюю политику ведем мы, и никто не может сказать, с кем нам дружить или не дружить», – подчеркнул Мелконян.