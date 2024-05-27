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Тайсону в самолете потребовалась срочная медпомощь

Тайсону в самолете потребовалась срочная медпомощь

Легенде бокса Майку Тайсону потребовалась медицинская помощь во время полета на рейсе Майами — Лос‑Анджелес. Об этом сообщило издание Touch Weekly.

«Майку в самолете потребовалась неотложная медицинская помощь, и на борт прибыли медики, — сообщил источник Touch Weekly, который также рассказал, что до прибытия медиков бортпроводники попросили присутствовавших на рейсе сотрудников медучреждений оказать помощь Тайсону.

Представитель Тайсона подтвердил New York Post эту информацию. «Из‑за обострения язвы за 30 минут до приземления у него началась тошнота и головокружение. Он благодарен медицинскому персоналу, который помог ему, — рассказали представители боксера», — говорится в заявлении представителей 57-летнего боксера.

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