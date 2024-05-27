Наши дипломаты почтили во Франции память основателей АДР (фото)

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По случаю 106-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики азербайджанские дипломаты во Франции почтили память основателей республики, участвовавших в Парижской мирной конференции, но впоследствии так и не сумевших вернуться на Родину. Об этом сообщает «Азертадж». Были посещены могилы председателя парламента АДР, главы азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции Алимардан бека Топчибашева и издателя правительственной газеты «Азербайджан» – официального печатного органа национального правительства – брата выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли Джейхуна Гаджибейли, возложены венки на их могилы.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева отметила, что 28 мая 106 лет назад на Парижской мирной конференции была признана независимость первой в мусульманском мире парламентской демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики. Рассказав о трудном пути, пройденным представителями АДР, просуществовавшей всего 23 месяца, об их эмигрантской жизни, посол отметила, что, хотя Азербайджанская Демократическая Республика пала в результате сложных международных политических условий того времени, усиления внешнего давления на наше независимое государство, в сознании народа глубоко укоренились идеи свободы, демократии и независимой государственности.

Были отмечены неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в раскрытии фактов истории Азербайджанской Демократической Республики, указании ее значимости в истории Азербайджана. Подчеркивалось, что президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий мудрую политику общенационального лидера, дает должную оценку славной истории нашего народа. Объявление главой государства 2018 года в нашей стране Годом Азербайджанской Демократической Республики свидетельствует о значимости, придаваемой в нашей стране традициям государственности и ее истории. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева полностью восстановлен суверенитет Азербайджана, а значит души основателей Азербайджанской Демократической Республики нашли покой.

Дипломаты с глубоким уважением почтили память членов делегации, возглавляемой председателем парламента АДР Алимардан беком Топчибашевым.

Было обстоятельно рассказано о самоотверженной деятельности делегации на Парижской мирной конференции.

Напомним, что могилы членов делегации АДР во Франции были восстановлены азербайджанским государством и Фондом Гейдара Алиева.