Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости |
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана |
Алиев: Азербайджан всегда отстаивал интересы малых островных государств |
Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции |
Сеидов: Мы сломали стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости |
Товузский район пострадал из-за разлива Куры (фото) |
ЕС возобновляет финансирование БАПОР |
Амруллаев пообещал проводить систематические проверки в школах |
Главное Общество

Наши дипломаты почтили во Франции память основателей АДР (фото)

Наши дипломаты почтили во Франции память основателей АДР (фото)

По случаю 106-й годовщины Азербайджанской Демократической Республики азербайджанские дипломаты во Франции почтили память основателей республики, участвовавших в Парижской мирной конференции, но впоследствии так и не сумевших вернуться на Родину. Об этом сообщает «Азертадж». Были посещены могилы председателя парламента АДР, главы азербайджанской делегации на Парижской мирной конференции Алимардан бека Топчибашева и издателя правительственной газеты «Азербайджан» – официального печатного органа национального правительства – брата выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли Джейхуна Гаджибейли, возложены венки на их могилы.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева отметила, что 28 мая 106 лет назад на Парижской мирной конференции была признана независимость первой в мусульманском мире парламентской демократической республики – Азербайджанской Демократической Республики. Рассказав о трудном пути, пройденным представителями АДР, просуществовавшей всего 23 месяца, об их эмигрантской жизни, посол отметила, что, хотя Азербайджанская Демократическая Республика пала в результате сложных международных политических условий того времени, усиления внешнего давления на наше независимое государство, в сознании народа глубоко укоренились идеи свободы, демократии и независимой государственности.

Были отмечены неоценимые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева в раскрытии фактов истории Азербайджанской Демократической Республики, указании ее значимости в истории Азербайджана. Подчеркивалось, что президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий мудрую политику общенационального лидера, дает должную оценку славной истории нашего народа. Объявление главой государства 2018 года в нашей стране Годом Азербайджанской Демократической Республики свидетельствует о значимости, придаваемой в нашей стране традициям государственности и ее истории. Сегодня под руководством президента Ильхама Алиева полностью восстановлен суверенитет Азербайджана, а значит души основателей Азербайджанской Демократической Республики нашли покой.

Дипломаты с глубоким уважением почтили память членов делегации, возглавляемой председателем парламента АДР Алимардан беком Топчибашевым.

Было обстоятельно рассказано о самоотверженной деятельности делегации на Парижской мирной конференции.

Напомним, что могилы членов делегации АДР во Франции были восстановлены азербайджанским государством и Фондом Гейдара Алиева.

Теги:
Из этой рубрики
Мехрибан Алиева опубликовала пост по случаю Дня независимости
Общество

Мехрибан Алиева опубликовала пост по случаю Дня независимости

2024/05/28, 09:19
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана
Общество

Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана

2024/05/28, 01:16
Однажды поднятое знамя не падет
Общество

Однажды поднятое знамя не падет

2024/05/28, 00:10
Наши дипломаты почтили во Франции память основателей АДР (фото)
Общество

Наши дипломаты почтили во Франции память основателей АДР (фото)

2024/05/27, 23:12
Озеленение городов положительно влияет на человеческую психику
Общество

Озеленение городов положительно влияет на человеческую психику

2024/05/27, 22:48
Программа восстановления Карабаха может быть реализована в возвращенных селах
Общество

Программа восстановления Карабаха может быть реализована в возвращенных селах

2024/05/27, 22:47
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости
Общество

Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости

2024/05/27, 22:27
Товузский район пострадал из-за разлива Куры (фото)
Общество

Товузский район пострадал из-за разлива Куры (фото)

2024/05/27, 22:00
Амруллаев пообещал проводить систематические проверки в школах
Общество

Амруллаев пообещал проводить систематические проверки в школах

2024/05/27, 20:29