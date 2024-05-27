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Сеидов: Россия и страны Южного Кавказа должны разработать формулу совместного проживания

Сеидов: Россия и страны Южного Кавказа должны разработать формулу совместного проживания

Россия и государства Южного Кавказа должны разработать формулу совместного проживания. Об этом заявил председатель комитета Милли меджлиса (парламента) Азербайджана по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на встрече с вице-спикером Совета Федерации Константином Косачевым.

«Россия есть составная часть Кавказского региона. Азербайджан, Грузия, Армения – также кавказские государства. Вместе мы должны разрабатывать формулу совместного проживания, развития наших взаимоотношений», – сказал Сеидов (цитата по ТАСС).

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