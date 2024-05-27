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Что за «крот» завёлся в правительственных структурах?!

Что за «крот» завёлся в правительственных структурах?!

В той тусовке, которую одни громко именуют «азербайджанской политической эмиграцией», а другие – «матерной оппозицией», случилось то, что в Интернет-сообществе именуется «жабагадюкинг». Проще говоря, один из активистов этой самый «матерящейся оппозиции» по имени Афган Мухтарлы, тот самый, из которого усиленно лепили «политзаключённого», обвиняет во всех смертных грехах другого «матерящегося оппозиционера» – живущего за рубежом блогера Турала Садыглы. По словам Мухтарлы, отец Турала Садыглы встречался с каким-то неназванным чиновником одной из госструктур.

Что за «крот» завёлся в правительственных структурах?!

Более того, как намекает Мухтарлы, дело не ограничивается отцом, который переживает за сына. Сам Турал тоже встречался с неким неназванным чиновником в одной из европейских стран. И теперь Афган Мухтарлы устраивает в социальных сетях форменный допрос своему коллеге по «матерно-оппозиционному цеху»: с кем ты встречался? Что обсуждал? Дескать, он, кристально чистый оппозиционер, может понять, почему к чиновникам явился отец Турала Садыглы, он, дескать, за судьбу сына тревожится, но почему сам оппозиционный блогер позволяет себе встречаться с представителями ненавистного «режима»?!

Садыглы не остается в долгу и отвечает в своих аккаунтах: он, оказывается, вообще предпочитает высказывать критику в адрес правительства в лицо представителям власти, за последние полгода несколько раз отказывался от интервью иностранным СМИ, которые от него ждали критики «алиевского режима», и вообще «бороться за демократию» мы должны своими силами и без иностранного участия.

Что за «крот» завёлся в правительственных структурах?!

Вести политическую борьбу без иностранного участия, особенно финансового – похвальное желание. Правда, при этом остается открытым вопрос, на какие средства существует за рубежом эта самая « матерная оппозиция». В том числе и участники этой, как однажды выразился российский журналист Леонтьев, «перестрелки дерьмом». Более того, это тот самый Садыглы, которые ещё совсем недавно щедро делился с иностранными СМИ измышлениями, будто бы в Азербайджане против него составили целый заговор и планируют его то ли убить, то ли похитить — в общем, «поджог рейхстага» переводе на нецензурный азербайджанский.

И от очередной драчки в оппозиционном лагере можно было бы отмахнуться. Но весь этот обмен любезностями и обвинениями в работе на власть заставляет озвучивать весьма неприятные для многих вопрос: кто, удобно устроившись в высоких кабинетах, тайно и конфиденциально сотрудничает с зарубежной «матерной оппозицией»? Кто поставляет им так называемые «инсайды» и «утечки», где ложь для достоверности слегка разбавлена правдой? Кто из представленных в высших эшелонах власти снабжает «правдоподобной клеветой» того же Турала Садыглы — одного из самых, пардон, отвратительных персонажей из числа фонтанирующей нечистотами «оппозиции»? С какой целью им поставляется «компромат» на тех или иных госчиновников? Чего хотят добиться, объявив своей мишенью некую «команду олигархов в правительстве», которые будто бы заработали миллионы?

Любопытная получается картина: с одной стороны, оказывать финансовую поддержку «матерной оппозиции», с другой, «сливать» через неё же грязь в адрес правительственных чиновников? И если уж до конца откровенно, какая сила объединяет Турала Садыглы, Mediafakt и Azeri Herald?

Технологии далеко не новые. Достаточно вспомнить времена Рамиза Мехтиева и Эльдара Махмудова, которые превращали азербайджанские СМИ в арену своего противостояния. Эта деятельность была вовремя пресечена. Но, похоже, кому-то хочется повторить опыт времён Али Гасанова. И аудитория имеет право знать, что за «крот» завёлся в правительственных структурах?

Власти Азербайджана всегда были сторонниками нормального, рабочего диалога оппозицией. Азербайджан – демократическое государство, и настоящая демократии немыслима без внутриполитического диалога. Но одно дело – диалог, и совсем другое – такая вот двойная игра и использование «сливных бачков» в своих корыстных и узкогрупповых целях. Подобную грязь наше общество терпеть не станет.

Отдел политики Minval.az

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