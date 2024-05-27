Зеленский: Россия за месяц применила более трех тысяч КАБов

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Российские захватчики за месяц применили более трех тысяч КАБов для ударов по Украине. Это является самой главной проблемой.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.

«Самая главная проблема, которая сегодня есть – РФ применяет более 3 тысяч КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тысячи, в этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц», – заявил он.

Зеленский отметил, что такого количества ракет просто не существует.

«Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными 7 системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует с самолетов и если у вас есть современные системы Patriot – эти самолеты не смогут подлетать так близко», – заявил он.

Президент отметил, что Украине нужны системы, чтобы не предоставлять РФ возможности атаковать Харьков авиабомбами.

«Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть небо над Украиной, я говорю о том, чтобы хотя бы не предоставлять возможности РФ использовать авиабомбы. Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие должны понимать, что ПВО – это оборона, а не наступление. Это защита, а не наступление», – подчеркнул он.