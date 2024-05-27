Зеленский: Россия за месяц применила более трех тысяч КАБов

Российские захватчики за месяц применили более трех тысяч КАБов для ударов по Украине. Это является самой главной проблемой.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции.
«Самая главная проблема, которая сегодня есть – РФ применяет более 3 тысяч КАБов просто по людям в месяц. Мы считаем, что в следующем месяце может быть 3,5 тысячи, в этом месяце – 3200. Просто на головы людям прилетают тысячи авиабомб. Как с этим бороться? Нет достаточного количества ракет ПВО, чтобы остановить тысячи авиабомб в месяц», – заявил он.
Зеленский отметил, что такого количества ракет просто не существует.
«Мы просим мир хотя бы помочь с дополнительными 7 системами Patriot. Нам только для Харькова нужно хотя бы две системы. Потому что РФ эти бомбы использует с самолетов и если у вас есть современные системы Patriot – эти самолеты не смогут подлетать так близко», – заявил он.
Президент отметил, что Украине нужны системы, чтобы не предоставлять РФ возможности атаковать Харьков авиабомбами.
«Я не говорю о десятках систем, чтобы закрыть небо над Украиной, я говорю о том, чтобы хотя бы не предоставлять возможности РФ использовать авиабомбы. Даже те партнеры, которые боятся давать то или иное оружие должны понимать, что ПВО – это оборона, а не наступление. Это защита, а не наступление», – подчеркнул он.