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Китай готовит «один из самых сложных военных маневров» по захвату Тайваня

Китай готовит "один из самых сложных военных маневров" по захвату Тайваня

Китай готовит армаду паромов и гражданских судов для вторжения на Тайвань. Об этом пишет The Telegraph.

Пекину не хватает десантных кораблей, но 10 лет назад он выпустил технические рекомендации для судостроителей, которые позволят многим его гражданским судам быть пригодными для использования в военных целях. Их уже использовали в военных учениях.

Гражданские суда могут использоваться после того, как береговая оборона будет разрушена, или для подавления ее «массой». Могут быть использованы гигантские паромы, танкеры и контейнеровозы, каждый из которых может перевозить сотни единиц бронетехники.

Эксперты отмечают, что высадка десанта под обстрелом – это «один из самых сложных военных маневров».

Разведка США полагает, что лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии быть готовой к захвату острова к 2027 году.

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