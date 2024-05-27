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Эколог рассказал, откуда пришла пыль в Азербайджан

Эколог рассказал, откуда пришла пыль в Азербайджан

Наблюдаемая в Азербайджане масса пыли попала в страну из пустыни Каракум Туркменистана, севера Ирана, а также территории Ирака.

Об этом Report сообщил заведующий департаментом географии и окружающей среды университета «Хазар», член Общественного совета при министерстве экологии и природных ресурсов Ровшан Аббасов.

Эколог полагает, что наблюдаемые в настоящее время пылевые частицы охватывают большинство районов восточной части Азербайджана и имеют трансграничное происхождение.

По его словам, в связи с притоком пыли в Азербайджане резко увеличился уровень твердых частиц PM (particullar matter – основного показателя определения качества воздуха), качество воздуха в Баку вчера составляло 240 баллов по 500-балльной шкале, что в 4 раза ниже нормы:

«Обычно качество воздуха по шкале от 0 до 50 считается хорошим. Повышенная концентрация пыли в воздухе наблюдается в Баку весной и летом. В целом пылевые массы попадают на территорию Азербайджана через Каспийское море из разных территорий – Ирака, Саудовской Аравии, пустынь Каракум и Кызылкум Центральной Азии».

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