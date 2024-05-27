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Венгрия продолжает блокировать выделение новых средств Украине

Венгрия продолжает блокировать выделение новых средств Украине

Венгрия в ходе заседания глав МИД стран Евросоюза продолжает блокировать выделение €5 млрд на военную помощь Украине.

Об этом заявила министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб журналистам, передает РИА Новости.

Она отметила, что обстановка на заседании глав МИД ЕС напряженная.

«Мы по-прежнему являемся свидетелями того, что одна страна блокирует средства фонда мира для Украины. Пять миллиардов евро блокируются Венгрией, в то время как Украина остро в них нуждается», — сказала Лябиб.

Бельгия считает, что нельзя допускать, чтобы Венгрия, которая несколько месяцев назад дала свое согласие на саммите лидеров ЕС, теперь блокировала эту помощь, подчеркнула глава МИД.

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