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МИД Израиля запретил посольству Испании обслуживать палестинцев

МИД Израиля запретил посольству Испании обслуживать палестинцев

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал распоряжение МИД страны направить ноту в посольство Испании в еврейском государстве, запрещающую испанскому консульству в Иерусалиме предоставлять консульские услуги палестинцам с Западного берега реки Иордан.

«Сегодня утром я поручил МИД направить дипломатическую ноту в посольство Испании в Израиле, запрещающую консульству Испании в Иерусалиме осуществлять консульскую деятельность или предоставлять консульские услуги жителям Палестинской автономии», – написал Кац в X.

«Те, кто вознаграждают [радикальное движение] ХАМАС и пытаются создать палестинское террористическое государство, не будут иметь контактов с палестинцами», – продолжил Кац, добавив, что «времена инквизиции прошли».

«Тем, кто причиняет нам вред, мы причиним вред в ответ», – отметил глава израильского внешнеполитического ведомства.

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