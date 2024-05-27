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Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции Турции

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о необходимости принятия новой конституции на смену нынешней, принятой после военного переворота 1980 года.

«Время переворотов и [военных] меморандумов в этой стране осталось позади. <…> Нынешняя конституция подрывает доверие к политике, Турция не может двигаться с ней вперед», – сказал Эрдоган, выступление которого транслировал телеканал TRT Haber.

Турецкий президент в очередной раз озвучил инициативу принятия новой конституции на «острове демократии и свободы» в Мраморном море вблизи Стамбула, где после военного переворота 1961 года были казнены бывший премьер Аднан Мендерес и двое министров его правительства. 27 мая в Турции вспоминают годовщину этого путча. «Мы не забудем и не простим заговорщиков не только через 64 года, но и спустя века», – заявил Эрдоган.

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