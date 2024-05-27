Все смешалось в Армении: около 300 задержанных (обновлено, видео)

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Полиция Армении подвергла приводу 285 участников акций неповиновения, которые сегодня утром блокировали улицы в Ереване.

Им инкриминируется нарушение ст.182-й Кодекса об административных правонарушениях (неподчинение законным требованиям полицейских).

«Все 285 человек уже отпущены», – сказал начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации полиции Зарзанд Габриелян.

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В Ереване на данный момент задержаны 137 участников акций неповиновения, сообщает МВД Армении.

Среди задержанных также народный артист Армении Арсен Григорян и сын бывшего председателя ОДКБ Игорь Хачатуров.





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09:04 В Армении по призыву лидера оппозиции Баграта Србазана начались акции гражданского неповиновения. Сторонники протестного движения «Тавуш во имя Родины» с раннего утра стали перекрывать трассы межгосударственного значения, межобластные дороги, а также улицы в Ереване. Армяне традиционно перекрывают дороги мусорными баками.

Сам Србазан лично присоединился к акциям неповиновения.

Полиция довольно жестко начала задерживать участников акций.













