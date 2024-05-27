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Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу

Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу

Военнослужащие Северной Кореи готовы принять военные меры в отношении США и Южной Кореи в ответ на провокации, угрожающие суверенитету КНДР, заявил замминистра обороны страны Ким Ган Ир, его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Как уточнил замминистра обороны, в последнее время Южная Корея стала распространять листовки в приграничных районах КНДР, что власти Северной Кореи посчитали «психологическим заговором». Он уточнил, что растет и количество нарушений морской границы, в том числе для мобильного патрулирования.

«Частые нарушения морской границы повлекут за собой опасные последствия. Мы никогда не пересекали <…> северную разграничительную линию. Мы уже предупредили, что можем принять необходимые военные меры для защиты нашего суверенитета и безопасности», — отметил Ким Ган Ир. Замминистра обороны предупредил, что меры могут быть осуществлены «в любой момент, будь то на воде или на суше».

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