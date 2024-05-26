The Times: За беспорядками в Новой Каледонии стоит жестокая французская колониальная история, а не Азербайджан |
Израиль ударил по Рафаху вопреки требованию ООН |
Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена |
Баку «умылся» ливнем с грозой (видео) |
Србазан ждет от Пашиняна «мирного ухода» (обновлено, фото, видео) |
Армения ушла под воду: парализовано ж/д-сообщение с Тбилиси, число жертв растет (обновлено, фото, видео) |
Кадры освобожденного Хейрымлы (видео) |
Джабраил Гаджиев стал чемпионом Европы по борьбе |
Регионы страны под угрозой наводнений (обновлено, видео) |
Главное Мир

Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена

Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена

Победа на президентских выборах в США действующего главы Белого дома Джо Байдена может обернуться полным исчезновением страны. Такое мнение высказал бывший американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, прозвучавшим во время выступления на общенациональном съезде Либертарианской партии в Вашингтоне, очень важно «избавиться от худшего президента в истории».

«Вместе мы сделаем это. А без этого существует угроза, что ещё через четыре года от страны ничего не останется», — сказал Трамп, которого цитирует C-SPAN.

Теги:
Из этой рубрики
В Армении начались акции оппозиции, уже 137 задержанных (обновлено, видео)
Мир

В Армении начались акции оппозиции, уже 137 задержанных (обновлено, видео)

2024/05/27, 10:05
Парламент Грузии начал процедуру преодоления вето президента на закон об иноагентах
Мир

Парламент Грузии начал процедуру преодоления вето президента на закон об иноагентах

2024/05/27, 09:42
Действующий президент Литвы победил на выборах
Мир

Действующий президент Литвы победил на выборах

2024/05/27, 09:13
Израиль ударил по Рафаху вопреки требованию ООН
Мир

Израиль ударил по Рафаху вопреки требованию ООН

2024/05/27, 08:32
Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу
Мир

Пхеньян угрожает Вашингтону и Сеулу

2024/05/27, 00:01
100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)
Мир

100-летний американец ежедневно пьет водку и вино (фото)

2024/05/26, 23:55
Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена
Мир

Трамп допустил исчезновение США в случае переизбрания Байдена

2024/05/26, 23:42
Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона
Мир

Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона

2024/05/26, 23:16
Мессенджер ICQ закрывается
Мир

Мессенджер ICQ закрывается

2024/05/26, 23:03