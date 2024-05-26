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Уникальная 48-летняя гимнастка получила травму и не сможет отобраться на Олимпиаду

Уникальная 48-летняя гимнастка получила травму и не сможет отобраться на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка 1992-го года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина, представляющая Узбекистан, не сможет принять участие на чемпионате Азии, являющимся отборочным к Олимпиаде 2024 года в Париже, сообщила спортсменка на своей странице в Instagram.

«Во время тренировки на чемпионате Азии, который проходит в Ташкенте и является отборочным мероприятием к Олимпиаде в Париже, получила травму. Я не смогу принять участие и очень расстроена, так как долго готовилась», — написала Чусовитина.

Чемпионат Азии был последним шансом для Чусовитиной отобраться на Олимпийские игры.

48-летняя Чусовитина является уникальным представителем спортивной гимнастики. Она принимала участие в восьми летних Олимпиадах (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020) за сборные СНГ, Германии и Узбекистана.

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