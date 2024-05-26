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Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона

Власти Мексики выслали в США крупного наркобарона

Мексиканские власти экстрадировали в США одного из главарей крупного наркокартеля «Синалоа» Нестора Исидро Переса Саласа, который также известен под прозвищем Эль Нини. Соответствующее заявление президента Соединённых Штатов Джо Байдена распространила пресс-служба Белого дома.

«США обвиняют его в контрабанде фентанила (синтетическое наркотическое средство), а также в убийствах, пытках и похищениях множества конкурентов, свидетелей и других людей. Это хороший день для правосудия», — заявил американский лидер, отметив, что выданный Вашингтону преступник играл важную роль в известном наркокартеле.

Глава Министерства юстиции США и по совместительству генеральный прокурор Меррик Гарленд, в свою очередь, подчеркнул, что стражи правопорядка в Соединённых Штатах считают экстрадированного члена преступного сообщества одним из главных наёмных убийц «Синалоа».

Также известно, что Эль Нини возглавлял охрану сыновей бывшего главаря картеля «Синалоа» Хоакина Эль Чапо Гусмана.

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