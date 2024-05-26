Мессенджер ICQ закрывается

136 Просмотров

VK объявила о прекращении поддержки мессенджера ICQ с 26 июня. Приложение сервиса уже пропало из магазинов AppStore и Google Play.

Компания хочет сфокусироваться на развитии «VK Мессенджера» и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace. Команду «аськи» планируется привлечь к этим проектам.

В начале 2000-х ICQ был одним из самых популярных сервисов для общения. В 2010 году российский инвестиционный фонд Digital Sky Technologies выкупил его у американской AOL за 187,5 миллиона долларов. В 2020-м Mail.ru (теперь VK) перезапустила его. Через месяц в истории культового мессенджера будет поставлена точка.