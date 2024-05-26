Зеленский просит партнеров принять важное решение

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Президент Владимир Зеленский призвал партнеров принять решение, позволяющее превентивно атаковать точки концентрации российских войск. Об этом глава государства заявил во время видеообращения в воскресенье, 26 мая.

«Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны, – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом», – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина будет также работать с партнерами, чтобы ускорить и увеличить поставки истребителей F-16.

«Это тоже придаст нам защиту и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте», – сказал украинский лидер.

Президент отметил, что на сегодняшний день самым горячим направлением является Покровское в Донецкой области.

«Сегодня говорил с генералом Сырским. За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области. Но и в Харьковской области, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать», – сказал он.