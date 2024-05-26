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Зеленский просит партнеров принять важное решение

Зеленский просит партнеров принять важное решение

Президент Владимир Зеленский призвал партнеров принять решение, позволяющее превентивно атаковать точки концентрации российских войск. Об этом глава государства заявил  во время видеообращения в воскресенье, 26 мая.

«Мы видим каждую точку концентрации российских войск, знаем все районы запуска российских ракет и боевых самолетов. Уничтожить эту террористическую силу, а значит, спасти тысячи жизней и гарантированно остановить расширение войны, – это чисто политическое решение. Решение, которое нужно принять. Спасибо каждому, кто поддерживает нас в этом», – сказал президент.

Зеленский добавил, что Украина будет также работать с партнерами, чтобы ускорить и увеличить поставки истребителей F-16.

«Это тоже придаст нам защиту и от террористических ударов по нашим городам, и от давления российской армии на фронте», – сказал украинский лидер.

Президент отметил, что на сегодняшний день самым горячим направлением является Покровское в Донецкой области.

«Сегодня говорил с генералом Сырским. За этот день наиболее горячее направление – Покровское в Донецкой области. Но и в Харьковской области, в частности в районах Волчанска и Липцев, оккупант не оставляет попыток атаковать», – сказал он.

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