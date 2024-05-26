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Макрон допустил проведение референдума по Новой Каледонии

Макрон допустил проведение референдума по Новой Каледонии

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил возможность организации национального референдума по вопросу о расширении электората в Новой Каледонии – французской заморской территории в Тихом океане. Об этом он заявил в Берлине на совместной пресс-конференции с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

«В тех случаях, когда конституционный закон получил поддержку обеих палат парламента, президент может выбрать между созывом парламента на конгресс в Версале и референдумом. Это предусмотрено конституцией», – сказал Макрон, отвечая на вопрос о возможности проведения национального референдума по Новой Каледонии.

В свою очередь Штайнмайер заявил, что «не вправе давать рекомендации» по этому вопросу.

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