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В страшном ДТП в Турции погибли 11 человек, 29 пострадали (обновлено, фото, видео)

В страшном ДТП в Турции погибли 11 человек, 29 пострадали (обновлено, фото, видео)

22:50 В ДТП рядом с городом Мерсин на юго-востоке Турции погибли 11 человек, еще 29 пострадали. Об этом сообщает телеканал Halk TV со ссылкой на власти города.

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22:20 По меньшей мере 10 человек погибли, 30 получили различные травмы в результате ДТП в провинции Мерсин на юге Турции. Об этом сообщил губернатор региона Али Хмза Пехливан, слова которого приводит телеканал TRT Haber.

По его словам, на трассе Мерсин-Адана вечером в воскресенье столкнулись автобус, направлявшийся в город Диярбакыр на юго-востоке республики, и грузовик, который следовал по противоположной полосе. Автострада полностью перекрыта для движения в обе стороны. Полиция проводит расследование причин аварии. Одна из версий, нарушение правил обгона в условиях скользкой дороги.

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