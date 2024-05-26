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Житель Воскепара: Азербайджанец пешком дойдет до моего дома за 2-3 минуты

Житель Воскепара: Азербайджанец пешком дойдет до моего дома за 2-3 минуты

Конкретно мой дом находится на расстоянии 5-6 метров. Азербайджанец пешком дойдет до моего дома за 2-3 минуты.

Об этом заявил один из жителей Воскепара в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Информацию приводит News.am.

Он обратился с вопросом к Пашиняну касательно того, существует ли какой-либо механизм, при котором он мог бы чувствовать себя в безопасности, но без границы, оружия или боеприпасов.

В ответ на это Никол Пашинян повторил свою позицию относительно того, что «в современном мире более действенной гарантии, чем делимитированная граница, не существует».

«Но мы этим не довольствуемся. Сейчас мы по всей протяженности границы, по всей протяженности делимитированной границы достигли договоренности. Согласно ей пограничные службы Азербайджана и Армении с обеих сторон создадут двухметровую стену из колючей проволоки по всей протяженности делимитированной границы», – отметил премьер-министр Армении.

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