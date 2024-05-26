Србазан ждет от Пашиняна «мирного ухода» (обновлено, фото, видео)

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21:34 Участники протестного шествия «Тавуш во имя Родины» направились от правительственных дач обратно к площади Республики, где лидер оппозиционного движения Баграт Србазан намерен представить план действий на завтрашний день.

«Мы мирно передали все свои требования. Наше приглашение встретиться всегда остается в силе,» — заявил архиепископ Баграт Србазан.

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21:28 Архиепископ Баграт Србазан все еще ждет Никола Пашиняна, пока тот осматривает зоны наводнения. «Либо он добровольно придет на встречу, либо его заставят встретиться», – сказал архиепископ.

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21:23 Протесты в Ереване с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна плавно перетекли в музыкальное представление.



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20:41 Баграт Србазан продолжает обращаться к Николу Пашиняну, несмотря на то, что премьер Армении находится в другой части страны. «Если Пашинян не выйдет к людям, значит он избегает своего народа, значит, он больше не имеет к этому народу никакого отношения», – приводят армянские СМИ слова архиепископа.

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20:29 Архиепископ Баграт Србазан обратился к Николу Пашиняну перед входом в правительственные дачи. «Мы пришли для простого разговора, разговора на одну тему: твой мирный уход», – заявил он.

При этом сам Пашинян находится в зоне наводнения на севере страны, а не на правительственной даче, сообщили в правительстве Армении.



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20:21 Шествие движения во главе с главой Тавушской епархии архиепископом Багратом Србазаном, стартовавшее от площади Республики, дошло до правительственных дач.

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19:39 В настоящее время правительственные дачи в Ереване находятся под усиленным наблюдением. Сотрудники полиции выстроили стену в несколько рядов вдоль забора у правительственных дач. Операцией лично руководит министр внутренних дел Армении Ваге Казарян.

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19:28 Участники протеста в Ереване выдвинулись в сторону правительственных дач. Несмотря на это в правительстве Армении заверили, что глава правительства Никол Пашинян находится в зоне затопления на севере республики, а не на даче.

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18:33 Лидер движения «Тавуш во имя Родины» архиепископ Србазан объявил о возобновлении акций протеста с утра понедельника. «Завтра, в 08:00, если наши требования не будут выполнены, мы начнем акции неповиновения, чтобы заставить власти считаться с волей народа,» — заявил он.

Он подчеркнул, что мирные акции будут проходить по всей территории Армении, и нынешнее руководство страны должно принять требования народа.

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18:08 Никол Пашинян, мы не хотим, чтобы ваша политическая команда раскололась, натравила человека на человека, армянина на армянина.

Об этом сегодня, 26 мая, на митинге на площади Республики заявил глава Тавушской епархии архиепископ Баграт Србазан, обращаясь к исполняющему обязанности премьер-министра.

«В результате, подвергая вашу команду и каждого ее представителя к потере ценности, моральному разрушению, отвращению нынешнего и будущих поколений, единственный вариант избежать этого – ваша отставка. Если каждый из этих людей имеет для вас какое-то значение, подайте в отставку. Это последний шанс пойти цивилизованным путем, и ваш последний шанс, на который у вас мало времени.

Обращаюсь к представителям «Гражданского договора». Если ваш начальник по-прежнему презирает всех вас и ведет к разделению, мы тоже можем провести такое разделение. Постарайтесь изо всех сил не достичь этого водораздела, а это будет непросто. Подводя итог, хочу сказать, что победа правды не имеет альтернативы», – подчеркнул он.

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16:40 В центре Еревана наблюдается огромное скопление силовиков.

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15:59 На Площади Республики в Ереване проходит общенациональный митинг движения «Тавуш во имя Родины» во главе с предстоятелем Тавушской епархии, архиепископом Багратом Србазаном. Об этом сообщает News.am.



До этого молодежь провела марш информирования по улицам Еревана, затем участники шествия направились к Площади Республики.

У здания правительства в Ереване в несколько рядов стоят полицейские с щитами.