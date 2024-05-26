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Яна Рудковская: Пара часов полета до Баку – и ты на райском побережье (видео)

Яна Рудковская: Пара часов полета до Баку – и ты на райском побережье (видео)

Продюсер Яна Рудковская показала процесс выбора квартиры в элитном ЖК в Баку от строительной компании Эмина Агаларова. Кадрами она поделилась в Instagram.

Яна Рудковская заявила, что они с Евгением Плющенко сейчас в поиске квартиры на лето. Свой выбор они решили отдать зданию-лайнеру на берегу Каспийского моря.

«Мы с Женей в восторге! Тут всё, как на лучших мировых курортах, только гораздо ближе. Пара часов полета до Баку – и ты на райском побережье.

А главное – здесь можно остаться жить! Просыпаться с видом на Каспийское море – это кайф», – написала Яна Рудковская.

 

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Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)

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