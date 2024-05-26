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Участники марша в Париже поддержали независимость Новой Каледонии (видео)

Участники марша в Париже поддержали независимость Новой Каледонии (видео)

В Париже прошла манифестация в поддержку борцов за независимость Новой Каледонии, передает РИА Новости.

На площади Бастилии собрались несколько сотен митингующих. Они прошли колонной до площади оперы. Над шествием возвышались флаги французской заморской территории.

На плакатах участников можно было прочитать: «Да здравствует борьба народа канаки!», «Независимость Новой Каледонии», «Солидарность с народом канаки!», «Время колоний закончилось: независимость народу канаки».

Организатором акции стала ассоциация «Комитет солидарности с народом канаки». Участники осудили политику президента Франции Эммануэля Макрона в отношении архипелага, в том числе, навязанную им реформу муниципальных выборов.

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