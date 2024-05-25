Украинцы жалуются на нехватку боеприпасов

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали об участившихся атаках со стороны российских войск. Их слова приводит The Wall Street Journal (WSJ).

Украинский военный в интервью изданию признал, что армии не хватает боеприпасов для противостояния россиянам. «На один наш артиллерийский залп приходятся десять российских», — заявил он.

По словам бойца, имеющиеся боеприпасы зачастую приходится использовать для защиты остатков пехоты. При этом, добавил он, российские войска знают о дефиците снарядов у ВСУ и начали атаковать гораздо чаще.