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Пашинян: Комиссии по демаркации и делимитации примут устав своей работы

Пашинян: Комиссии по демаркации и делимитации примут устав своей работы

Комиссии по демаркации и делимитации примут устав своей работы, после чего примут совместное решение об очередности.

Об этом в беседе с радиостанцией «Азатутюн» заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отвечая на вопрос о том, какими будут последующие шаги и продолжится ли процесс делимитации.

«Я бы не сказал, что процесс завершен, потому что вы знаете, на этом участке Киранца охрана осуществляется по переходной схеме. До 24 июля будет осуществляться по этой схеме, после чего здесь мы осуществим инфраструктурные работы, а затем уже будет проведен полноценный процесс делимитации.

Сейчас погранвойска, а также Минобороны также поднимают определенные вопросы, связанные со служебным взаимодействием, думаю, что определенная работа будет продолжаться еще 1-2 месяца»,- сказал он.

На уточняющий вопрос, будет ли продолжаться процесс демаркации границы, Пашинян еще раз упомянул, что будет принят устав и комиссии совместно решат, в каком порядке они будут это делать, и в принципе считают, что граница должна быть демаркирована.

Пашинян также отметил, что в процессе демаркации границы комиссии закрепили Алма-Атинскую декларацию в качестве основного принципа, и он был принят обеими сторонами.

«Да, есть некоторые проблемы, связанные с мирным соглашением, но наша работа над этими проблемами продолжается, и для решения вопроса необходимо провести более детальную работу», – сказал он, отметив, что в любом случае с обеих сторон заявили, что они привержены Пражскому процессу.

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