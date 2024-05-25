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Турция примет участие в строительстве международного космодрома

Турция примет участие в строительстве международного космодрома

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир объявил о планах Анкары по участию в программе создания международного космодрома.

Выступая в Черноморском техническом университете в Трабзоне, Каджир заявил, что участие в новом проекте обеспечит в предстоящие годы Турции свободный доступ к космосу.

Каджир подчеркнул значимость первого этапа Национальной космической программы Турции, рассчитанного на десять лет. «Намечены очень амбициозные цели. В числе прочих предпринимаются шаги по обеспечению независимого доступа к орбите Земли, реализуются программы разработки ракет», – отметил глава ведомства.

Министр отметил, что на сегодняшний день Турция входит в четверку стран-лидеров в сфере разработки двигателей для ракет.

Он выразил надежду на то, что разработки турецких инженеров будут успешно реализованы в рамках Лунной программы Турции, а в будущем – в контексте межорбитальных космических миссий.

Министр промышленности и технологий Турции напомнил, что когда в 2021 году президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах отправки на МКС первого турецкого космонавта, с заявками на участие в программе обратились более 30 тыс. граждан, из которых в итоге были отобраны двое: основной – Альпер Гезеравджи и запасной – Тува Джихангир Атасевер.

По его словам, вслед за полетом Гезеравджи на МКС в июне текущего года будет осуществлена суборбитальная научная миссия с участием Атасевера. Планируется реализация новых научных проектов на высоте более 90 км над уровнем земли.

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