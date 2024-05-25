Житель Нефтчалинского района выращивал коноплю

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Задержан подозреваемый в культивации конопли житель Нефтчалинского района. Об этом сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Сотрудниками Нефтчалинского РУП задержан Фаттах Ахмедов, занимающийся выращиванием наркотических растений на берегу реки Кура, на территории села Гаравелли.

В ходе осмотра территории сотрудниками полиции было обнаружено 35 кустов конопли.

По факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.