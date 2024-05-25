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«Нефтчи» остался вне еврокубков

"Нефтчи" остался вне еврокубков

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу определились серебряный и бронзовый призеры, а также команды, получившие путевки в еврокубки. При этом интрига сохранялась до последнего, 36-го тура чемпионата, уточняет «Репорт».

По итогам первых трех игр тура бакинский «Нефтчи» остался вне еврокубков.

Так, «Сумгайыт» обыграл Габалу», «Зиря» – «Сабаил», а «Сабах» – «Нефтчи», все матчи завершились со счетом 1:0.

Доведя количество очков в активе до 58, «Зиря» не только стала серебряным призером, но и получила путевку в Лигу Европы УЕФА. Набравший одинаковое число очков «Сабах» по дополнительным показателям стал третьим и получил право представлять страну в Лиге конференций УЕФА. В том же турнире будет выступать и «Сумгайыт», который набрал 57 баллов и расположился на 4-й строчке турнирной таблицы.

Агдамский «Карабах» досрочно гарантировал чемпионство и будет выступать в Лиге чемпионов УЕФА.

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