Россия нанесла удар по харьковскому гипермаркету, 5 жертв (обновлено, фото, видео)

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23:40 Спасатели обнаружили тело погибшего человека в разрушенном российским ударом гипермаркете «Эпицентр» в Харькове. Общее количество жертв возросло уже до пяти. Об этом говорится в сообщении мэра Харькова Игоря Терехова.

«Спасатели обнаружили еще одно тело погибшего в «Эпицентре», – рассказал глава города.

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22:27 Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество раненых в гипермаркете «Эпицентр» возросло до сорока. К тому же возросло и количество жертв, на данный момент известно о четырех погибших.

Во время телемарафона глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что 16 человек считаются пропавшими без вести.

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20:21 Момент удара авиабомб российских военных по харьковскому гипермаркету попал на камеру.



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19:08 Российские войска сбросили две авиабомбы на Харьков днем 25 мая, под удар попал строительный гипермаркет.

Об этом сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов.

Под удар попал строительный гипермаркет «Эпицентр» на улице Героев Труда. На месте возник пожар, полностью охвативший здание гипермаркета на площади 10 тысяч квадратных метров, заявил президент Украины Владимир Зеленский (по данным Синегубова, площадь пожара — 15 тысяч квадратных метров).

Как сообщают украинские власти, в момент удара в магазине находились более 200 человек.

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По последним данным, при ударе по гипермаркету погибли по меньшей мере два человека и не менее 24 пострадали, сообщил начальник областной администрации Олег Синегубов. По словам главы Харькова Игоря Терехова, «есть большое количество людей, пропавших без вести, много раненых». Глава города сообщил журналистам, что около 15 работников строительного гипермаркета не выходят на связь. «Судя по всему, удар наносился именно по торговому центру, где находилось много людей — это чистый терроризм», — заявил Игорь Терехов.

По предварительной информации, российские войска использовали при ударе бомбы УМПБ Д-30, которыми ранее уже атаковали Харьков, сообщил журналистам представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко. По данным начальника полиции Харьковской области Владимира Тимошко, бомба попала в помещение с лакокрасочными изделиями.