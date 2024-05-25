Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по России

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории РФ.

«Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», – сказал Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях над или на территории Украины. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», – добавил генсек.

При этом генсек подчеркнул, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину. Он также отверг идею о том, что странам альянса следует сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью своих систем ПВО.