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Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по России

Столтенберг призвал страны НАТО снять ограничения на удары западным оружием по России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны, входящие в альянс, снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на признанной на международном уровне территории РФ.

«Это агрессивная война России против Украины. Украина имеет право защищаться. И это включает в себя удары по целям на территории России», – сказал Йенс Столтенберг в интервью The Economist.

«Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они предоставили Украине. Но мы не будем напрямую участвовать с территории НАТО в боевых действиях над или на территории Украины. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», – добавил генсек.

При этом генсек подчеркнул, что НАТО не собирается отправлять войска в Украину. Он также отверг идею о том, что странам альянса следует сбивать ракеты РФ над Украиной с помощью своих систем ПВО.

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