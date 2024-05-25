В США представили законопроект о санкциях против Грузии

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Председатель и старший республиканец комитета по иностранным делам Сената Конгресса Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд) и Джим Риш (от штата Айдахо), сенаторы Джинн Шахин (демократ от штата Нью-Гэмпшир), Крис Кунс (демократ от штат Делавэр), Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) представили законопроект с санкциями против Грузии.

Об этом сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам, передает ТАСС.

Инициатива была внесена в Сенат в связи с принятием в Грузии законопроекта об иноагентах. По версии политиков, она «должна привлечь к ответственности должностных лиц правительства Грузии и отдельных граждан за коррупцию, нарушения прав человека и усилия по продвижению закона об иностранных агентах или содействию его принятию».

В случае принятия законопроекта Госдепартамент обязан будет «ввести ограничения на поездки граждан Грузии и членов их семей за участие в содействии и поддержке закона об иностранных агентах». Администрация Соединенных Штатов должна будет ввести санкции «в отношении лиц, ответственных за подрыв стабильности, суверенитета и территориальной целостности Грузии», а также «ответственных за нарушения прав человека и коррупцию».

Кроме того, сенаторы требуют от Госдепартамента «разработать долгосрочную стратегию в отношении Грузии, включая пересмотр военной помощи и <…> приостановку всего финансирования для правительства Грузии». Законодатели также призвали к «постоянной приостановке американо-грузинского стратегического диалога».

Сенаторы среди прочего намерены «выделить не менее $50 млн на поддержку проектов по развитию демократии и верховенства закона в Грузии». Они требуют от вашингтонской администрации «оценить степень иностранного вредоносного влияния в Грузии, а также усилить степень поддержки грузинских политзаключенных».