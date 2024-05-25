Дотации Нахчывану сократят

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Средства в размере 6,8 миллиона манатов, предназначенные для покрытия дополнительных расходов, понесенных перевозчиками в целях доставки в Нахчыванскую Автономную республику топлива, произведенного внутри страны и с регулируемой ценой, будут выделены из бюджета Автономной Республики и обеспечены централизованными расходами государственного бюджета.

Об этом сообщает Минфин.

В связи с этим сумма дотаций из государственного бюджета в бюджет Автономной Республики была уменьшена на 6,8 миллиона манатов