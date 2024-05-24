В Украине разрешили каннабис

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Кабинет министров Украины принял постановление, в соответствии с которым каннабис, его смола и экстракты исключаются из списка запрещенных к обороту наркотических веществ.

Как сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук, изменения вступят в силу с 16 августа.

«Внесены изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ. <…> Исключены каннабис, смола каннабиса, экстракты и настойки каннабиса из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен», – написал он в Telegram-канале.

Также из перечня исключено одно из действующих веществ конопли – тетрагидроканнабинол, уточнил Мельничук. Оборот указанных веществ разрешается для использования в учебных целях, образовательной, научной и научно-технической деятельности, в производстве наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных средств для дальнейшего применения в медицинской практике, отметил он.