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Парламент Азербайджана направил Чехии письмо протеста из-за высказываний Яна Бартошека

Парламент Азербайджана направил Чехии письмо протеста из-за высказываний Яна Бартошека

24 мая руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Чехией Эльнур Аллахвердиев от имени членов группы направил письмо протеста членам группы дружбы палаты депутатов парламента Чехии по межпарламентским связям с Чехией и Азербайджаном.

В письме говорится, что высказывания заместителя председателя палаты депутатов парламента Чехии Яна Бартошека на встрече с послом Армении Ашотом Ховакимяном вызвали глубокое сожаление членов рабочей группы по азербайджано-чешским межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана.

Напомним, что Ян Бартошек написал в соцсети, якобы Азербайджан «оккупировал» Карабах.

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