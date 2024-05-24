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Делегация официальных лиц из США посетила Лачин и Шушу (фото)

Делегация официальных лиц из США посетила Лачин и Шушу (фото)

Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация официальных лиц штата Мэн и видных представителей общественности США посетила освобожденные от оккупации Шушу и Лачин.

Об этом сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Членам делегации была предоставлена информация о городе Шуша. Они ознакомилась с условиями, созданными для жителей, вернувшихся в родной край, и высоко оценили проделанную работу.

Были осуждены акты вандализма, совершенного армянами в отношении памятников культуры, мечетей в Шуше в период оккупации.

Гости посетили мавзолей Вагифа, Гянджинские ворота, расстрелянные армянами памятники, Джыдыр дюзю, мечеть Юхары Говхарага.

В Лачине делегации была предоставлена подробная информация об условиях, созданных для вернувшихся в родные края жителей, созданных рабочих местах, продолжающихся работах по восстановлению и реконструкции.

Делегация посетила агропромышленный парк, теплицу, ферму и мебельный цех в городе Лачине, а также село Сус.

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