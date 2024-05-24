ООН, ЮАР и Турция требуют от Израиля выполнять решение Международного суда

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Решение Международного суда в отношении Израиля о завершении операции в Рафахе обязательно для исполнения. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Южно-Африканская Республика требует от Израиля выполнять все постановления Международного суда (ООН) в Гааге о защите палестинцев в секторе Газа от военных действий Израиля. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса, подчеркнув, что приветствует решение суда о принятии срочных мер защиты населения палестинского города Рафах в Газе.

«Согласно международному праву Израиль обязан выполнять это постановление суда и предыдущие постановления от 26 января и 28 марта, – отметил Рамапоса. – В соответствии с международным правом запрет геноцида является абсолютной нормой, отступление от которой не допускается ни при каких обстоятельствах. Мы призываем все государства выполнять правовые предписания, что обязывает их пересмотреть свои отношения с Израилем после выводов суда».

«ЮАР серьезно обеспокоена тем, что Израиль ограничил необходимые объемы помощи, которая поступает в Газу, и систематически наносил удары по инфраструктуре, используемой для предоставления помощи, – подчеркнул президент. – Речь идет о простых палестинцах в секторе Газа, которым сейчас грозит седьмой месяц страданий в результате коллективного наказания за действия, за которые они не несут индивидуальной ответственности».

Турция ожидает от Израиля скорейшего выполнения решения Международного суда ООН, согласно которому он должен прекратить военную операцию в секторе Газа, а Совбез ООН внести свой вклад в этот процесс. Об этом говорится в заявлении турецкого МИД.

«Мы приветствуем решение МУС, предписывающее Израилю прекратить атаки на Рафах в Газе и немедленно открыть пограничный переход Рафах для доставки гуманитарной помощи. Ни одна страна в мире не стоит выше закона. Мы ожидаем от Израиля скорейшего выполнения всех решений, принятых судом. Призываем Совет Безопасности ООН внести свой вклад в этот процесс», – отмечается в документе.