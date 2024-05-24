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Байрамов и Бербок обсудили возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района

Байрамов и Бербок обсудили возвращение Азербайджану 4 сел Газахского района

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Министры обсудили текущее состояние и перспективы азербайджано-германских двусторонних отношений. Также главы ведомств коснулись текущей ситуации в регионе, обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

Байрамов подробно проинформировал Бербок о прошедших 10-11 мая в Алматы переговорах с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Была подчеркнута важность достигнутых за недавний период договоренностей между Баку и Ереваном, предпринятых мер по укреплению доверия. В частности отмечена важность возвращения Азербайджану 4 сел Газахского района и делимитации участка границы с точки зрения развития мирного процесса.

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