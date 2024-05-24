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Посольство Грузии организовало мероприятие по случаю Дня независимости страны (фото)

Посольство Грузии организовало мероприятие по случаю Дня независимости страны (фото)

Сегодня в Центре Гейдара Алиева Посольство Грузии в Азербайджане организовало  торжественное мероприятие, посвященное празднованию Дня государственной независимости Грузии, который отмечается 26 мая. Это главный государственный праздник страны, установленный в 1918 году, когда демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость.

В мероприятии приняли участие высокопоставленные представители законодательной и исполнительной власти Азербайджанской Республики, также аккредитованного в стране дипломатического корпуса, высокопоставленные гости и общественные деятели, специально приглашенные из Грузии, представители деловых кругов и диаспоры.

После гимнов Азербайджана и Грузии в исполнении академического ансамбля грузинской народной песни и танца «Рустави» мероприятие своим выступлением открыл чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Азербайджане Зураб Патаридзе. Он рассказал историю становления грузинской государственности, а также о важности совместных с Азербайджаном проектов.

Затем выступила спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова. Она поздравила грузинский народ с праздником, передала поздравление президента Ильхама Алиева и заявила, что отрадно, что Грузия сегодня развивается: «Нас радуют наши дружеские отношения, которые наши страны поддерживают веками».

Сахиба Гафарова отметила, что политический диалог на уровне глав государств говорит о том, насколько прочны наши отношения, нет такой сферы, в которой Грузия и Азербайджан не сотрудничали бы.

«Многочисленные проекты, реализуемые Азербайджаном в Грузии, делают наши народы ещё ближе. Наше партнерство будет продолжаться и способствовать развитию наших народов», – сказала С. Гафарова.

Затем начался праздничный концерт с участием легендарного танцевального ансамбля Грузии, академической труппы Национального балета Грузии «Сухишвили».

Краткий экскурс в историю

Независимая Грузинская Демократическая Республика существовала до февраля 1921 года. За это время Грузию как государство де-юре признали 23 государства Европы, Азии и Латинской Америки. 25 февраля 1921 года отряды грузинских большевиков вместе с частями 11-й армии РККА свергли правительство Грузии. После распада СССР Грузия вновь обрела независимость.

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