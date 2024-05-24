Орбан сделал сенсационное заявление по планам НАТО

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Правительство Венгрии проводит переоценку роли страны в НАТО, потому что не хочет участвовать в военной миссии альянса в Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

По его словам, Венгрия не собирается участвовать в действиях НАТО, которые могут вовлечь страны блока в конфликт в Украине и привести к прямому столкновению с Россией. В Брюсселе ведется работа над тем, как НАТО могла бы участвовать в военных действиях, уточнил вице-премьер Венгрии.

«Венгрия выступает против этого», – подчеркнул Орбан.

Правительство Венгрии пытается определить, как страна может оставаться членом НАТО, не принимая участия в боевых действиях.