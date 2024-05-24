Азербайджан и Армения определили границу на 12,7 км.

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Территории сел Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы Газахского района Азербайджана взяты под контроль Государственной пограничной службой Азербайджана.

Об этом говорится в сообщении службы заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева.

«В результате делимитационных работ была определена линия границы протяженностью 12,7 км, что обеспечило возвращение Азербайджану территорий (6,5 км2) 4-х сел Газахского района Азербайджанской Республики: Баганис Айрым, Ашагы Аскипара, Хейрымлы и Гызылгаджилы», – сказано в сообщении.