Глава ФСБ назвал причастных к теракту в «Крокусе»

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Главное управление разведки Минобороны (ГУР МО) Украины имеет непосредственное отношение к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на открывшемся в Бишкеке заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ, передает ТАСС.

«Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины», — сказал глава ФСБ.

По словам Бортникова, всего по делу о теракте задержано уже более 20 человек, включая исполнителей и пособников.

Директор ФСБ также поблагодарил коллег из спецслужб стран СНГ за помощь в расследовании теракта. Он отметил, что при непосредственном содействии коллег из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана установлено, что подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки «Вилаят Хорасан»*, находившимися в афгано-пакистанской зоне.