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Высокопоставленный американский переговорщик летит в Баку

Высокопоставленный американский переговорщик летит в Баку

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Азербайджан для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в посольстве США.

«Луи Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном.  Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», – сказано в заявлении дипмиссии.

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