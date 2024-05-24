Высокопоставленный американский переговорщик летит в Баку

414 Просмотров

Старший советник Госдепартамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно на этой неделе посетит Азербайджан для обсуждения мирного процесса между Баку и Ереваном. Об этом сообщили в посольстве США.

«Луи Боно планирует встретиться с ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Он посетит как Азербайджан, так и Армению. Мы готовы оказать помощь в любом процессе, который принесет мир и стабильность народам Южного Кавказа», – сказано в заявлении дипмиссии.