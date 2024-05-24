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Зарубежные дипломаты и военные атташе отправились в Восточный Зангезур

Зарубежные дипломаты и военные атташе отправились в Восточный Зангезур

Начался визит в Восточный Зангезур представителей аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса, в том числе военных атташе.

Спецборт с дипломатами утром 24 мая приземлился в Зангиланском международном аэропорту.

Представители посольств и международных организаций со штаб-квартирой в Баку отправятся в Лачин, где примут участие в церемонии презентации, связанной с COP29.

Дипломаты и военные атташе ознакомятся с работами по восстановлению и реконструкции, проводимыми в Лачине.

В рамках поездки члены делегации также посетят агропромышленный парк «Зерти», павильон кинотеатра «Хочазфильм» и выпустят мальков рыб в реку Хакари. Затем планируется провести церемонию открытия выставки «Так создавался ковер».

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