Израиль смог уничтожить лишь 30–35% боевиков ХАМАС

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Только 30–35% боевиков ХАМАС были убиты в секторе Газа с начала войны. Об этом написала газета Politico, ссылаясь на данные разведки США.

Такой же процент подземных туннелей ХАМАС был разрушен Израилем, пишет газета. Около 65% туннелей ХАМАС все еще целы, сообщает разведка США.

После начала войны ХАМАС смог завербовать еще и тысячи новых боевиков, из-за чего высокопоставленные американские чиновники публично называют стратегию Израиля в Газе саморазрушительной. Они опасаются, что Израиль «катастрофически упускает» возможность одержать победу над ХАМАС.

Чиновники говорят, что правительству Израиля не удалось удержать части сектора Газа после их очистки, оно настроило против него гражданское население и остальной мир с помощью массовых бомбардировок и недостаточной гуманитарной помощи, а также позволило ХАМАС вербовать больше боевиков.