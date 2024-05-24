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Юсуф Алекперов остается во главе списка богатейших в России наследников

Юсуф Алекперов остается во главе списка богатейших в России наследников

Сын основателя и бывшего президента компании «ЛУКОЙЛ» Вагита Алекперова сохранил лидерство в списке самых богатых наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Состояние Юсуфа Алекперова составляет 200 миллионов долларов.

Forbes уточняет, что Юсуфу Алекперову принадлежит 0,2% «ЛУКОЙЛ», эти акции принесли ему в прошлом году 14 млн долларов дивидендов. Собственный бизнес младшего Алекперова холдинг «Экто» включает в себя девять компаний. Среди них автодилер «Лукавто», производство безалкогольных напитков «План Б», сервис чаевых онлайн «Типзз», компания по строительству прогулочных и спортивных судов «Аквабус» и «Цифровые технологии». На конец прошлого года капитал холдинга «Экто» составлял 55 млн долларов. По подсчётам Forbes, на долю Вагита Алекперова приходится 28,6 млрд долларов.

Второе место заняли дети основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» Леонида Михельсона. Доля на дочь Викторию Михельсон и анонимного сына приходится по 13,7 млрд долларов. На третьей строчке наследники основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко с долями в 10,55 млрд долларов.

Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров Forbes рассчитывается на основе разделения состояния миллиардера на всех его признанных детей. В расчёт не берутся супружеские доли и заявления предпринимателей, что они направят весь капитал на благотворительность. В список вошли 46 наследников.

Юсуф Алекперов удерживает звание самого богатого наследника уже много лет. Например, в 2019 году он возглавлял рейтинг в четвёртый раз подряд.

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