Азербайджан примет собрание Коллегии адвокатов Тюркского мира

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Очередное собрание Коллегий адвокатов Тюркского мира намечено провести в 2025 году в Азербайджане. Об этом сообщил «Азертадж» председатель Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана отметил, что адвокаты из семи тюркских государств встретились 23 мая в турецкой столице для участия в собрании Коллегий адвокатов тюркского мира, проведенного благодаря совместным усилиям Азербайджана и Турции.

«Мы стремимся к созданию новой международной организации адвокатов тюркских государств, что станет прочной основой для успешного диалога в правовой сфере и позволит более эффективно отстаивать права граждан, в том числе на международной арене», – добавил Багиров.

По его словам, наблюдаемая в последние годы тенденция к активизации сотрудничества тюркских государств во многом связана с вкладом лидеров Азербайджана и Турции в сближение стран-членов Организации тюркских государств.

«Считаю, что сфера адвокатуры не должна оставаться в стороне от этого процесса. Уверен, что диалог коллегий адвокатов тюркских государств станет важным стимулом для укрепления сотрудничества наших народов», – сказал председатель Коллегии адвокатов.

Говоря о значении координации усилий адвокатов в решении общих проблем, он подчеркнул значение обмена опытом в правовой сфере для обеспечения верховенства права.

Председатель Коллегии адвокатов Азербайджана сообщил также о подготовке взаимных визитов адвокатских организаций Азербайджана и Турецкой Республики Северного Кипра.